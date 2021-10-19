В Липецке у домашней кошки с улицы Доватора подтвердили бешенство

В Липецке выявили очередной случай бешенства Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке зафиксировали очередной случай бешенства. Инфицированной оказалась кошка из квартиры одного из домов по улице Доватора.

11 октября в частную ветеринарную клинику обратилась липчанка. Она сообщила, что питомец стал странно себя вести - появилась агрессия и отсутствовал аппетит. Она уточнила, что животное все лето находилось в Тамбовской области в свободном выгуле. Прививку от бешенства не делали.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, кошку поместили на карантин. 15 октября она скончалась. Исследовав труп, специалисты подтвердили заражение бешенством. Кстати, в той же квартире есть еще одна кошка. После случившегося ее привили. Также ветеринары обошли дом и вакцинировали еще 3 кошек и столько же собак из соседних квартир. А на неблагополучно территории установили зону карантина. В течение 2 месяцев здесь запрещено ввозить и вывозить животных, торговать ими.