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Происшествия19 октября 2021 12:14

В Липецке у домашней кошки с улицы Доватора подтвердили бешенство

В доме вакцинировали всех животных и ввели карантин
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке выявили очередной случай бешенства

В Липецке выявили очередной случай бешенства

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке зафиксировали очередной случай бешенства. Инфицированной оказалась кошка из квартиры одного из домов по улице Доватора.

11 октября в частную ветеринарную клинику обратилась липчанка. Она сообщила, что питомец стал странно себя вести - появилась агрессия и отсутствовал аппетит. Она уточнила, что животное все лето находилось в Тамбовской области в свободном выгуле. Прививку от бешенства не делали.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, кошку поместили на карантин. 15 октября она скончалась. Исследовав труп, специалисты подтвердили заражение бешенством. Кстати, в той же квартире есть еще одна кошка. После случившегося ее привили. Также ветеринары обошли дом и вакцинировали еще 3 кошек и столько же собак из соседних квартир. А на неблагополучно территории установили зону карантина. В течение 2 месяцев здесь запрещено ввозить и вывозить животных, торговать ими.