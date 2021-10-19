Под Липецком в доме у мужчины нашли более 1 кг марихуаны

В Липецкой области в рамках оперативно-профилактической операции "Мак-2021" полицейские задержали мужчину. В частном доме 30-летнего жителя Добровского района обнаружили 1,1 кг наркотиков растительного происхождения.

По данным пресс-службы регионального УМВД, марихуану он хранил в пластиковых емкостях, газетных свертках и пакетах в самом доме и надворных постройках. Кстати, мужчина был ранее судим за совершение имущественных преступлений. В настоящий момент не работает. Подозреваемый сообщил, что хранил наркотики для личного потребления.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Максимальное наказание по данной статье - до 10 лет лишения свободы.