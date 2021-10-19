На трассе под Липецком сгорела ГАЗель

Под Липецком вспыхнула ГАЗель Фото: Лия МУРАДЬЯН

В этот вторник, 19 октября, под Липецком произошло несчастье. Рядом с поворотом на деревню Кулешовка вспыхнула ГАЗель. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, сообщение о происшествии поступило спасателям в 12.57. К указанному месту выехали пожарные.

Несмотря на усилия сотрудников МЧС, машина полностью сгорела. К счастью, из людей никто не пострадал. Причину возгорания устанавливают специалисты.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, как с мобильных, так и со стационарных телефонов. Липчан также просят не забывать о правилах пожарной безопасности, осторожно обращаться с огнем. В противном случае последствия могут быть плачевными.