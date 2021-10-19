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Здоровье19 октября 2021 15:44

Липецким медикам доплатят по 200 рублей за каждого привитого от COVID-19

На дополнительные выплаты медработникам выделили 98,8 млн рублей
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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Липецкие медики, прививающие горожан от коронавируса, получат дополнительные выплаты. По данным пресс-службы региональной администрации, за каждого вакцинированного от COVID-19 врачам будут начислять по 200 рублей. Если компоненты вводили разные врачи одному человеку, то выплату разделят поровну. За пациента, привитого однокомпонентным препаратом, также положено 200 рублей.

Соответствующий приказ, подписанный руководителем областного управления здравоохранения, вступил в силу. На выплаты выделили 98,8 млн рублей. Причем 50% суммы - из федерального бюджета, а вторую половину - из региональной казны. Деньги начнут поступать медикам в ноябре. Кстати, медработники получат выплаты за проведение вакцинации с 27 августа по 31 декабря.