В среду более 10 улиц Липецка останутся без холодной воды

В среду, 20 октября, в Липецке отключат холодную воду. С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по улицам Гагарина, 102, 104, 104а, 102б, владение 102в; Ангарская, 1/1, 1а, 1б, 1в, 3а; Базарная, 1а, 1б, т1в, 3а, 3а ст. 1, 9, 7в; Почтовая, переулок Сырский; Одесская, Станционная.

На этот же период времени без воды останутся жители частного сектора по улицам Пестеля, Загородная, Рылеева, Макаренко. С 9 утра до 6 часов вечера воды не будет по улице Космонавтов, 100, 102, 104, 106, 108.

Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", у бригад запланированы ремонтные работы. Они будут устранять утечки на водоводах. Более подробную информацию об отключениях можно узнать по телефонам 175 и 236-175.