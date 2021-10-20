Смертность в Липецкой почти в 2.5 раза превысила рождаемость

По официальным данным областной статистики, рождаемость в Липецкой области в 2021 году снизилась на 3% – всего за 8 месяцев, с января по август, родилось 5973 человека, включая 56 пар близнецов. Из родившихся живыми 35% – первенцы, 39% – вторые, 26% – третьи и последующие.

Умерли за тот же период 14377 человек, что на 22% больше, чем за 8 месяцев прошлого года. В этом году умерло на 8404 человека больше, чем родилось – 11.2 на 1000 населения. Тем самым смертность в Липецкой области в 2021 году почти в 2.5 раза превысила рождаемость. Для понимания цифры отметим, что население поселка Лев-Толстой составляет 8650 жителей.

При этом улучшилась статистика по бракам в Липецкой области – число зарегистрированных браков увеличилось на 25% – 4598 за 8 месяцев. Разводов зарегистрировали 3494 – на 14% больше, чем в прошлом году.