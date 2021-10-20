«Открытие»: россияне против блокировки интернета

46% наших сограждан поддерживают идею создания автономного Рунета с набором сервисов, аналогичных мировым.

Таковы результаты опроса, проведенного сотрудниками ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» после недавнего сбоя в работе Facebook и других глобальных интернет-сервисов, зафиксированного 4 октября. Отвечали совершеннолетние жители городов с населением более 100 тысяч человек.

Выяснилось, что 41% россиян резко отрицательно относятся к идее полной блокировки в России Facebook, YouTube и других глобальных интернет-сервисов. Больше всего активных сторонников на Дальнем Востоке, а вот две трети опрошенных считают это нарушением права на свободный доступ к информации.

Кстати, 73% респондентов заявили, что продолжат искать способы пользоваться глобальным интернетом даже в случае его полной блокировки. 25% подчинятся закону и перестанут. Попутно выяснился любопытный факт: 2% наших сограждан сообщили, что вообще не пользуются интернетом.

Идею создания автономного Рунета поддерживает практически половина россиян. Говоря о его названии, 24% высказались за «Чебурашка» - вариант, предложенный еще в 2014 году. Далее в тройке «Буратино» и Баба Яга. Среди озвученных предложений - черепаха Тортилла (с намёком на скорость), Крокодил Гена и Роснет.