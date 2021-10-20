Под Липецком пропал 12-летний школьник

Пропал ребенок в Ельце Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецкой области полиция, волонтеры и родные второй день ищут пропавшего 12-летнего школьника. Как сообщает «Поиск пропавших детей», Тихон Столетов пропал в Ельце во вторник вечером, 19 октября. Мальчик вышел из дома в районе улицы Концевой примерно в 17.30 и больше не возвращался.

Приметы Тихона: на вил 11-13 лет рост около 150-160 см,, телосложение плотное, стрижка короткая, светло-коричневые волосы, глаза серые.

Был одет: черная бейсболка, темно-синий пуховик, темные брюки и темные кроссовки.

Просьба ко всем, кто видел мальчика после исчезновения или располагает информацией о возможном месте его нахождения, срочно сообщить об этом оп телефонам: 02 – полиция; 8(4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Или написать на почту ppdlip@mail.ru