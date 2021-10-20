Число заболевших COVID-19 за сутки в Липецкой области – 326 человек

Ситуация по коронавирусу в Липецкой области усложняется, количество зараженных продолжает расти. По последним данным за прошедшие сутки, 19 октября, COVID-19 в Липецкой области заболели 326 человек. Вылечились – 284. Умерли за сутки 15 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция».

По данным регионального управления Роспотребнадзора, всего с начала пандемии на территории Липецкой области зарегистрировали 58593 случаев заражения коронавирусом. Показатель заболеваемости составляет 5142,6 случая на 100 000 населения.

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