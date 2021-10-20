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Происшествия20 октября 2021 14:24

В Липецке ночью подожгли три иномарки

«Киа», «Ниссан» и «Тойота» сгорели на улице Катукова
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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Три машины сгорели на улице Катукова

Три машины сгорели на улице Катукова

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Крупный автопожар произошел этой ночью, 20 октября, на улице Катукова в Липецке. Там на парковке у магазина загорелись сразу три автомобиля: «Киа Оптима», «Ниссан Жук» и «Тойота Корола».

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Три автомобиля сгорели ночью на Катукова
Три автомобиля сгорели ночью на Катукова
Видео от ЧП 48 Липецк. Новости

На место происшествия выезжали сотрудники одного отделения пожарной охраны. Огонь потушили, однако автомобили получили серьезные повреждения. «Киа» выгорела практически до основания, включая моторный отсек и салон. На «Ниссане» сгорел бампер, фары и оплавилась краска, а «Тоцота» огорела с левой стороны.

Предварительная причина пожара - поджог

Предварительная причина пожара - поджог

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

К счастью, из людей никто не пострадал. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, предварительно причиной пожара стал поджог. Теперь в подробностях ЧП разбираются правоохранительные органы.

Люди не пострадали

Люди не пострадали

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.