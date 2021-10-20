В Липецке ночью подожгли три иномарки

Три машины сгорели на улице Катукова Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Крупный автопожар произошел этой ночью, 20 октября, на улице Катукова в Липецке. Там на парковке у магазина загорелись сразу три автомобиля: «Киа Оптима», «Ниссан Жук» и «Тойота Корола».

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На место происшествия выезжали сотрудники одного отделения пожарной охраны. Огонь потушили, однако автомобили получили серьезные повреждения. «Киа» выгорела практически до основания, включая моторный отсек и салон. На «Ниссане» сгорел бампер, фары и оплавилась краска, а «Тоцота» огорела с левой стороны.

Предварительная причина пожара - поджог Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

К счастью, из людей никто не пострадал. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, предварительно причиной пожара стал поджог. Теперь в подробностях ЧП разбираются правоохранительные органы.