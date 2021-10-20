С начала сезона в Липецкой области грибами отравились 20 человек, один не выжил

Один человек умер от отравления грибами Фото: Лия МУРАДЬЯН

С началом грибного сезона начали регистрировать случаи отравления грибами в Липецкой области. По данным регионального Роспотребнадзора на этот день, 20 октября, в регионе отравились грибами 20 человек. Среди пострадавших четверо детей до 14 лет. К несчастью, не обошлось без летальных исходов – один человек погиб.

Как сообщают медики, в большинстве случаев люди травились пластинчатыми грабами: свинушки, рядовки и неизвестные грибы.

Липчанам напоминают о правилах безопасности при сборе и употреблении грибов: не собирать и не трогать неизвестные грибы, не собирать грибы с утолщением у основания ножки, каждый гриб срезать с целой ножкой, не собирать перезрелые грибы, собранные грибы перебрать и обработать в тот же день. Сыроежки собирать только с целой ножкой, что поможет не спутать их с поганкой. Пластинки у настоящих шампиньонов быстро розовеют и темнеют, у поганки – всегда белого цвета.

Детям грибы вообще нельзя, также не рекомендуется их есть людям с болезнями почек, печени, желудка и кишечника. Не покупать грибы с рук на сомнительных стихийных рынках.