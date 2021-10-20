Липецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия20 октября 2021 15:23

С начала сезона в Липецкой области грибами отравились 20 человек, один не выжил

Среди отравившихся четверо детей до 14 лет
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Один человек умер от отравления грибами

Один человек умер от отравления грибами

Фото: Лия МУРАДЬЯН

С началом грибного сезона начали регистрировать случаи отравления грибами в Липецкой области. По данным регионального Роспотребнадзора на этот день, 20 октября, в регионе отравились грибами 20 человек. Среди пострадавших четверо детей до 14 лет. К несчастью, не обошлось без летальных исходов – один человек погиб.

Как сообщают медики, в большинстве случаев люди травились пластинчатыми грабами: свинушки, рядовки и неизвестные грибы.

Липчанам напоминают о правилах безопасности при сборе и употреблении грибов: не собирать и не трогать неизвестные грибы, не собирать грибы с утолщением у основания ножки, каждый гриб срезать с целой ножкой, не собирать перезрелые грибы, собранные грибы перебрать и обработать в тот же день. Сыроежки собирать только с целой ножкой, что поможет не спутать их с поганкой. Пластинки у настоящих шампиньонов быстро розовеют и темнеют, у поганки – всегда белого цвета.

Детям грибы вообще нельзя, также не рекомендуется их есть людям с болезнями почек, печени, желудка и кишечника. Не покупать грибы с рук на сомнительных стихийных рынках.