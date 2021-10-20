МЧС предупреждает о сильных порывах ветра в Липецке

Ночью в Липецке до 1 градуса мороза Фото: Лия МУРАДЬЯН

МЧС предупреждает липчан об опасных метеоусловиях, которые ожидаются в ближайшие сутки – с 18.00 20 октября до вечера следующего дня. По данным гидрометцентра, в Липецке усилится юго-западный ветер до 8-13 метров в секунду, ожидаются порывы до 18 м/с.

Температура воздуха при этом поднимется, ночью обещают от 1 градуса мороза до +4°С, а днем до 17 градусов тепла. В некоторых районах ночью пройдут небольшие, местами умеренные дожди, возможно со снегом. Днем осадки не ожидаются. Атмосферное давление упадет до 751 мм ртутного столба.

Сырая и ветреная погода сохранится в Липецке до выходных, а со следующей недели температура воздуха в регионе начнет существенно снижаться.