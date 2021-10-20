В четверг около 50 улиц Липецка останутся без холодной воды

В четверг, 21 октября, в некоторых районах Липецка отключат холодную воду. Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", специалисты будут ремонтировать трубы.

Так, с 9 утра до 6 часов вечера воды не будет в домах №6 и 6п по улице Моршанская. С 2 часов дня до 5 вечера краны пересохнут по улицам Гагарина, 57, 59; Семашко, 18; Липовская, 1.

С 10 утра до 8 часов вечера без воды останутся жители улиц Водопьянова, 12, 14, 16, 18; Студгородок, 11а; Ульяны Громовой, 2, 2а, 4, 5, 7; Союзная, 15; Гоголя, 2; проезд Строителей, 4, 6, 6/1, 8, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18; площадь Победы, 3а.

На этот же период времени холодную воду отключат в частном секторе Сырского Рудника по улицам Ударников; Минская; Паровозная; Смирнова; Солнечная; Рябиновая; Рудничная; Жактовская; Поселковая; Медицинская; Городовикова. А также в частном секторе по адресам: улицы Панфилова, Докучаева, Спортивная, Социалистическая, Целинная, Цимлянская, Партизанская, Новоселов, Лобачевского, Софьи Ковалевской, Спартака, Ильича, Украинская, Краснодонская, Олега Кошевого, Севастопольская, Матросова, переулки Театральный 1-ый; Театральный 2-ой; Парковый, Садовый, Моторный, Моторный 2-ой, Линейный, Сосновый.

С 9 утра до 8 часов вечера воды не будет по улицам 40 лет Октября, 1, 1а; Газина, 1, 4; площадь Заводская, 2, 3. Более подробная информация об отключениях по телефонам - 175 и 236-175.