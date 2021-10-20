В Липецке на водителей автобусов составили протоколы за нарушение масочного режима

В Липецке и области проверяют, соблюдается ли в транспорте масочный режим. Сотрудники регионального управления дорог и городского департамента транспорта ежедневно выходят в рейд.

По данным пресс-службы областного управления дорог, на этой неделе специалисты проверили 156 автобусов. На 2 водителей составили протоколы, так как они нарушили масочный режим.

Липчан просят обратить особое внимание на профилактические меры, которые ввели из-за коронавирусной инфекции. И просят надевать маски в общественном транспорте. Кстати, пассажирам, у которых при себе нет маски, выдают средства индивидуальной защиты.

Напомним, что в эту среду, 20 октября, Владимир Путин призвал регионы ввести нерабочие дни с сохранением заработной платы. Подробности здесь.