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Общество20 октября 2021 19:35

Благоустройство парка Победы в Липецке: парковку со стороны Полиграфической расширили в 2 раза

Площадь паркинга стала более 4200 кв.м.
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке у парка Победы расширили парковку

В Липецке у парка Победы расширили парковку

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке у парка Победы расширили парковку. Территория увеличилась более, чем в 2 раза. Площадь нового паркинга со стороны улицы Полиграфическая теперь свыше 4200 кв.м.

В пресс-службе мэрии напомнили, что ранее около трамвайной остановки была стоянка площадью 1700 кв.м. Такого участка водителям не хватало. Поэтому его решили увеличить. Сначала работники сделали геодезическую разметку и планировку территории. После заменили асфальт, после чего расширили территорию: выбрали грунт, сформировали песчано-щебеночное основание и уложили 2 слоя асфальта.

Работы прошли в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Они относятся к очередному этапу благоустройства парка Победы.