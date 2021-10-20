Благоустройство парка Победы в Липецке: парковку со стороны Полиграфической расширили в 2 раза

В Липецке у парка Победы расширили парковку Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке у парка Победы расширили парковку. Территория увеличилась более, чем в 2 раза. Площадь нового паркинга со стороны улицы Полиграфическая теперь свыше 4200 кв.м.

В пресс-службе мэрии напомнили, что ранее около трамвайной остановки была стоянка площадью 1700 кв.м. Такого участка водителям не хватало. Поэтому его решили увеличить. Сначала работники сделали геодезическую разметку и планировку территории. После заменили асфальт, после чего расширили территорию: выбрали грунт, сформировали песчано-щебеночное основание и уложили 2 слоя асфальта.

Работы прошли в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Они относятся к очередному этапу благоустройства парка Победы.