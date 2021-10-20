В районные больницы Липецкой области передали 33 новых автомобиля

В районных больницах Липецкой области пополнили автопарк Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

В районные больницы Липецкой области поступили новые машины. Главврачи получили ключи от 33 полноприводных автомобилей "ГАЗ Соболь" в эту среду, 20 октября. Они будут доставлять пациентов в медучреждения, на машинах врачи смогут выезжать по адресам вызовов. Также на новом транспорте планируют доставлять лекарства в отдаленные районы, перевозить биологические материалы для исследований.

Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, на пополнение автопарка выделили 70 млн рублей из федерального бюджета и областной казны. Грязинская и Добринская больницы получили по 4 машины. Липецкая - 3 автомобиля. Данковской, Добровской, Задонской, Елецкой, Тербунской, Лебедянской, Усманской и Чаплыгинской больницам поступили по 2 "ГАЗа". В Воловскую, Долгоруковскую, Становлянскую, Краснинскую, Хлевенскую и Лев-Толстовскую больницы передали по 1 машине.