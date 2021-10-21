Липчанин перевел мошеннику 5000 рублей за красивые номера на автомобиль

На днях в полицию Липецка обратлся 25-летний мужчина. Он стал жертвой мошенника. Липчанин хотел купить красивые номера для машины. Через знакомых он связался с неизвестным, который пообещал помочь. Цена вопроса - 5 тыс. рублей.

Молодой человек согласился и перевел злодею указанную сумму на расчетный счет. Целый месяц автолюбитель ждал заветные регистрационные номера, но тщетно. Обещанного он так и не получил.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, правоохранители установили предполагаемого преступника. Им оказался 34-летний липчанин. Его задержали. Он во всем сознался и добавил, что деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.159 УК РФ "Мошенничество". Максимальное наказание по статье - до 2 лет лишения свободы.