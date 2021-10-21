Под Липецком столкнулись иномарки: пострадали женщина и 12-летняя девочка

Под Липецком столкнулись "Хендай" и "Тойота" Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

За минувшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2 990 нарушений Правил дорожного движения. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, за руль в нетрезвом состоянии осмелились сесть 7 человек. Еще 33 проигнорировали ремни безопасности. Водители 2 572 раза превысили скорость. Сюда же входит выезд на встречную полосу, а также парковка в неположенном месте. Зарегистрировано 24 ДТП, в которых никто из людей не пострадал.

Однако, не всем повезло отделаться легким испугом. Серьезная авария произошла в минувшую среду, 20 октября, на трассе Липецк-Данков Лебедянского района. Там лоб в лоб столкнулись "Хендай" и "Тойота". От удара последняя иномарка вылетела в кювет и перевернулась. Пострадали 33-летняя автоледи "Хендай" и ее 12-летняя пассажирка. Их с травмами доставили в больницу. Предварительная причина аварии - выезд на встречку.