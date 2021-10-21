В Липецке будут судить экс-чиновницу, которая обманом выбила субсидию в 1,7 млн рублей

В Липецке будут судить экс-чиновницу. Бывшую начальницу отдела областного управления внутренней политики обвиняют в совершении преступления по ч.1 ст.286 УК РФ "Превышение должностных полномочий".

По версии следствия, будучи сотрудником управления внутренней политики женщина параллельно руководила автономной некоммерческой организацией. Липчанка добилась, чтобы подконтрольной АНО выделили субсидию из региональной казны. Для этого она приказала директору организации подделать справку о задолженности перед работниками по зарплате. То есть в реальности долг перед сотрудникам был, а на бумаге - нет. Обвиняемая также входила в состав комиссии, которая решала вопросы с субсидиями. Так, организации выделили 1,7 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, следствие считает, что действия госслужащей подорвали авторитет органов власти. Материалы уголовного дела утвержденным обвинительным заключением направили в суд.