Студент ИАТЭ НИЯУ МИФИ из Нововоронежа стал призером отраслевого конкурса на лучший научно-технический доклад

Фото Корпоративная академия Росатома

Студент 5 курса Обнинского института атомной энергетики (филиал Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ») Ярослав Чивилев из г. Нововоронеж стал обладателем приза зрительских симпатий в финале Открытого конкурса на лучший научно-технический доклад.

Мероприятие проходило в формате двухдневной онлайн-конференции, включающей День молодежи и День студентов.

Традиционно конкурс на лучший научно-технический доклад проводят среди работников предприятий атомной отрасли. Впервые участие в нем приняли студенты ключевых вузов Госкорпорации «Росатом». В рамках отборочного этапа были рассмотрены 50 студенческих докладов из 21 вуза. В финал прошли 10 конкурсантов.

Ярослав Чивилев выступил с докладом, в котором представил расчетную модель, которая показывает, как на эффективность работы кожухотрубного теплообменного оборудования со спиральнонавитыми трубками влияет принудительное и свободное движение среды. Работа молодым исследователем была выполнена в ходе прохождения практики на инновационном энергоблоке №6 Нововоронежской АЭС с ВВЭР-1200 под руководством ведущего инженера по управлению реактором НВ АЭС Сергея Яурова. Атомщик ведет активную научную деятельность, занимается проблемами математического моделирования, неоднократно становился призером и победителем различных конкурсов, является автором множества научных публикаций. К слову, в этом году на конкурсе Сергей Яуров представлял электроэнергетический дивизион Росатома в рамах Дня молодежи. Его доклад был посвящен расчетным обоснованиям повышения эффективности систем технологического водоснабжения проекта «АЭС-2006».

Ярослава Чивилева наградили дипломом победителя, ценными призами, а также поездкой в г. Нижний Новгород на международный форум-диалог «За мир и развитие», приуроченный ко Всемирному дню науки, и сертификатом на приоритетное зачисление в программу научных стажировок.

Подводя итоги Дня студентов, члены жюри отметили высокий уровень подготовки студентов, актуальность и перспективность их работ. В состав конкурсной комиссии вошли представители АО «Наука и инновации», НИИ НПО «Луч», Физико-энергетического института имени А.И.Лейпунского, Концерна «Росэнергоатом» и др.

Организатором конкурса выступили Концерн «Росэнергоатом», АО «Наука и инновации» при поддержке Корпоративной академии Росатома. Цель конкурса – поддержка и стимулирование молодых специалистов и работников, а также студентов к научной и производственно-технической работе, рационализаторству и изобретательству, совершенствованию имеющихся систем, методов и технологий.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС