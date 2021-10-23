Липчанин взял в кредит и перевел мошенникам более двух миллионов рублей

Жертвой особо крупного мошенничества стал 53-летний житель города Грязи Липецкой области. Мужчина попался на популярную легенду о службе безопасности банка. По данным полиции, мошенники позвонили 19 октября, якобы от имени банка сообщили, что кто-то пытается оформить на клиента кредит. Липчанина попытались убедить оформить встречный займ и перевести деньги на чей-то счет, чтобы предотвратить операцию.

Мужчина сразу заподозрил неладное и отказался выполнять указания аферистов. Вскоре «клиенту» позвонили от лица полиции, другой мошенник под видом полицейского все же убедил мужчину взять кредит.

В итоге липчанин оформил займ на сумму более двух миллионов рублей и перевел, куда просили. В полицию он обратился только утром 21 октября. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, дело возбудили по части 4 статьи 159 УК – мошенничество. Негодяев ищут, а липчан в очередной раз просят быть внимательнее.