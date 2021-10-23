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Происшествия23 октября 2021 19:43

Липчанин взял в кредит и перевел мошенникам более двух миллионов рублей

Аферисты звонили под видом сотрудников банка и полиции
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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Жертвой особо крупного мошенничества стал 53-летний житель города Грязи Липецкой области. Мужчина попался на популярную легенду о службе безопасности банка. По данным полиции, мошенники позвонили 19 октября, якобы от имени банка сообщили, что кто-то пытается оформить на клиента кредит. Липчанина попытались убедить оформить встречный займ и перевести деньги на чей-то счет, чтобы предотвратить операцию.

Мошенники убедили липчанина взять в кредит более двух млн рублей
Видео пресс-службы УМВД по Липецкой области

Мужчина сразу заподозрил неладное и отказался выполнять указания аферистов. Вскоре «клиенту» позвонили от лица полиции, другой мошенник под видом полицейского все же убедил мужчину взять кредит.

В итоге липчанин оформил займ на сумму более двух миллионов рублей и перевел, куда просили. В полицию он обратился только утром 21 октября. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, дело возбудили по части 4 статьи 159 УК – мошенничество. Негодяев ищут, а липчан в очередной раз просят быть внимательнее.