Девушка на «Хендае» разнесла остановку в Липецке

Авария произошла этой ночью, 23 октября, на проспекте Победы в Липецке на пересечении с улицей Механизаторов. Там не справился с управлением водитель «Хендай Солярис». Иномарка на приличной скорости вылетела с дороги, перепрыгнула через бордюр и угодила прямиком в автобусную остановку «Памятник чернобыльцам».

Смотреть видеосюжет Девушка на иномарке разнесла остановку в Липецке

По словам очевидцев, за рулем была девушка. Она разнесла стеклянную остановку и застряла на металлическом каркасе. Также досталось витринным окнам магазина позади остановочного павильона. Автомобиль тоже получил серьезные повреждения.

К счастью, ДТП обошлось без пострадавших, на остановке в тот момент никого не было. Водитель авто тоже не пострадала. Что стало причиной аварии, разбирались автоинспекторы.