Кто из липчан останется без холодной воды 25 октября

Фото из архива "КП".
Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА
Из-за проведения ремонта на сетях часть липчан останется без холодной воды 25 октября. Как сообщила администрация города, с 10.00 до восьми вечера под ограничения попадут:
- ул. Ангарская, 1/1, 1а, 1б, 1в, 3а;
- ул. Базарная, 1а, 1б, т1в, 3а, 3а ст. 1, 9, 7в;
- пер. Сырский;
- ул. Почтовая.
- частный сектор: ул. Комсомольская; ул. Кирова.
- ул. Союзная, 3; ул. Потапова, 1, 2, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;
- частный сектор: ул. Союзная.
- частный сектор: ул. Кольцевая.
Подвоз воды - по заявкам потребителей.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175.