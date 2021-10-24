Кто из липчан останется без холодной воды 25 октября

Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Из-за проведения ремонта на сетях часть липчан останется без холодной воды 25 октября. Как сообщила администрация города, с 10.00 до восьми вечера под ограничения попадут:

- ул. Ангарская, 1/1, 1а, 1б, 1в, 3а;

- ул. Базарная, 1а, 1б, т1в, 3а, 3а ст. 1, 9, 7в;

- пер. Сырский;

- ул. Почтовая.

- частный сектор: ул. Комсомольская; ул. Кирова.

- ул. Союзная, 3; ул. Потапова, 1, 2, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;

- частный сектор: ул. Союзная.

- частный сектор: ул. Кольцевая.

Подвоз воды - по заявкам потребителей.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175.