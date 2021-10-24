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Происшествия24 октября 2021 11:45

В Липецке иностранец подделал результаты ПЦР-теста на коронавирус

Мужчина хотел получить работу на территории России
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Липецкие правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Во время предварительного расследования они установили, что иностранный гражданин оформлял документы для получения работы и предоставил в миграционный отдел поддельный результат о сдаче ПЦР-теста.

Мужчина купил справку за тысячу рублей. Никаких анализов он не сдавал, а в базе учета значилась информация о сданном тесте другим человеком. 26-летний подозреваемый признал вину, его трудовой патент аннулировали.

Иностранец сейчас находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.