Водитель КамАЗА пострадал в ДТП с трактором под Липецком

В ДТП с трактором пострадал водитель КамАЗа Фото: Лия МУРАДЬЯН

Авария с участием трактора и грузовика произошла 22 октября в Данковском районе Липецкой области. 45-летний тракторист влетел в КамАЗ с 37-летним водителем на трассе Данков – Воскресенское. В результате аварии водитель грузовика попал в больницу. По предварительным данным автоинспекторов, причиной аварии стало неверное расположение на проезжей части.

Серьезная авария произошла в тот же день в Липецке на улице Передельческой, где 23-летний парень на ВАЗ-2104 сбил 44-летнего мужчину, оказавшегося на дороге в неположенном месте. Не успел среагировать и ехавший позади 35-летний водитель автобуса МАН, и влетел в «четверку». В ДТП пострадали водитель и 21-летняя пассажирка ВАЗа – оба в больнице. Предварительная причина – неправильный выбор дистанции.

По данным ГИБДД региона, всего за три дня, с 22 по 24 октября, на дорогах Липецкой области в 10 ДТП пострадали 11 человек и двое погибли.

Так вечером 23 октября в Дорбровском районе кто-то насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Личность погибшего устанавливают, водителя ищут.

В тот же день погиб 45-летний водитель Рено в селе Хлевное. Мужчина не справился с управлением и врезался в забор. Он скончался в больнице. Авария произошла из-за несоответствующей скорости.