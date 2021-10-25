Из центра помощи детям в Липецке пропала 15-летняя девушка

В Липецке волонтеры и полиция ищут пропавшую из центра помощи детям 15-летнюю девушку. Как сообщает общественная организация «Патруль», Шашкова Серафима сбежала из центра имени Эдуарда Белана на улице Коммунистической в воскресенье, 24 октября.

Пропал подросток Фото: ДНД "Патруль"

Приметы девушки: рост 155-160, телосложение среднее, волосы русые ниже плеч, глаза голубые.

Была одета: светло-серая куртка с капюшоном, белые кроссовки, синие джинсы.

Просьба ко всем, кто видел Серафиму после исчезновения, знает о ее месте нахождения или обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 112, 02 или 8-908-604-78-64.