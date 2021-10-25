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Общество25 октября 2021 11:20

Из центра помощи детям в Липецке пропала 15-летняя девушка

Шашкова Серафима ушла в воскресенье
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке волонтеры и полиция ищут пропавшую из центра помощи детям 15-летнюю девушку. Как сообщает общественная организация «Патруль», Шашкова Серафима сбежала из центра имени Эдуарда Белана на улице Коммунистической в воскресенье, 24 октября.

Пропал подросток

Пропал подросток

Фото: ДНД "Патруль"

Приметы девушки: рост 155-160, телосложение среднее, волосы русые ниже плеч, глаза голубые.

Была одета: светло-серая куртка с капюшоном, белые кроссовки, синие джинсы.

Просьба ко всем, кто видел Серафиму после исчезновения, знает о ее месте нахождения или обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 112, 02 или 8-908-604-78-64.