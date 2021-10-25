В Липецкой области коронавирусом за сутки заразились 360 человек

Очередной рекорд по количеству зараженных коронавирусом в Липецкой области зарегистрировали за минувшие сутки, 24 октября. По официальным данным COVID-19 в Липецкой области за сутки заразились 360 человек. 19 человек за тот же период скончались, выздоровели 226 жителей региона.

По данным регионального Роспотребнадзора, всего с начала пандемии в Липецкой области зарегистрировали 60324 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Показатель заболеваемости на данный момент составляет 5294,5 на 100 000 населения.

Напомним, что в регионе действует пропускная система qr-кодов в торговых центрах и заведениях общепита.