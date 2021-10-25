В Липецкой области из-за коронавируса на карантин закрыли детский сад

В Липецкой области детский сад закрыли на карантин по коронавирусу Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области на карантин из-за коронавируса закрыли детский сад. Речь идет об учреждении в Краснинском районе.

По состоянию на этот понедельник, 25 октября, карантин по ОРВИ ввели в 3 школах - в Воловском, Тербунском и Хлевенском районах. По этому же причине закрыли 10 детсадов: в Елецком, Усманском, Задонском, Хлевенском, Грязинском, Чаплыгинском и Краснинском районах.

По информации пресс-службы регионального управления образования и науки, в 42 школах на карантин по ОРВИ закрыли 206 классов. На дистанционное обучение отправили 3 569 школьников. Также частично закрыли на карантин по ОРВИ и гриппу 7 групп в 6 детских садах. Дома остались 123 ребенка.

Напомним, что за минувшие сутки диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился у 360 жителей Липецкой области. Подробности здесь.