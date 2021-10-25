Нерабочие дни из-за коронавируса в Липецкой области 2021: в детсадах планируют открыть дежурные группы

В детских садах Липецка планируют создать дежурные группы на период нерабочих дней из-за коронавируса Фото: Юлия КЛЮЕВА

В детских садах Липецка планируют создать дежурные группы. Они будут работать во время нерабочих дней из-за коронавируса - с 1 по 3 ноября. Этот вопрос уже прорабатывают руководители дошкольных учреждений.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, воспитатели должны понять, будет ли спрос на группы. Чтобы ребенок туда попал, родителям придется предоставить справку о том, что они в эти числа официально работают, причем как маме, так и папе. Дежурные группы откроют во всех детсадах, где будет запрос от родителей.

Напомним, в Липецкой области объявили нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Так как 30 и 31 октября - суббота и воскресенье, а с 4 по 7 ноября - праздничные дни, то и дежурные группы планируют открыть только на 3 дня.