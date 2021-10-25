Под Липецком спасатели с помощью сирены нашли заблудившегося в лесу грибника

Грибника искали с помощью сирены Фото: УГПСС Липецкой области

В Липецкой области спасатели вывели из леса очередного заблудившегося грибника. Инцидент произошел в Хлевенском районе в минувшее воскресенье, 24 октября. Сообщение спасателям поступило в 15.11 дня, звонили две женщины, которые пошли в лес за грибами вместе с 69-летним пенсионерам.

Грибники разбрелись и потеряли мужчину из вида. Мобильная связь тоже отсутствовала. Вскоре до пенсионера смогли дозвониться, но мужчина не знал, где находится. Грибник потерял ориентиры в лесу, спасателям сказал, что все вокруг одинаковое и не знает, в какую сторону двигаться.

– «Заместитель командира ОПСП № 16 Игорь Донских принял решение проехать вдоль леса с включенной сиреной, чтобы определить приблизительное место нахождения пропавшего» – сообщили в пресс-службе регионального УГПСС.

Спустя время в 4 километрах вглубь леса, грибник отозвался, что слышит сирену. Через 10 минут спасатели его нашли.