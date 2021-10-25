В Липецке на "Университетском" до конца года обустроят площадку для выгула собак

В Липецке ищут подрядчика, который обустроит площадку для выгула животных. Ее запланировали в районе остановки "Университетский микрорайон". По данным пресс-службы мэрии, на ее создание выделили 846,5 тыс. рублей. Все благодаря "Наказам избирателей".

Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет привести в порядок участок площадью около 500 кв.м. По периметру установить 2-метровый забор с двойными калитками, чтобы выгуливать собак без намордников и поводков. Также организации, выигравшей на торгах, предстоит устроить освещение, малые архитектурные формы и оборудование для выгула, уложить дорожки из гравия. На площадке появятся барьеры различной высоты, открытая полоса препятствий и трамплины. Работы нужно завершить до конца года.

До 2023 года в Липецке планируют создать около 20 зон для выгула животных. Владельцы собак, желающие обустроить территорию, могут подать заявку на электронную почту городского департамента градостроительства и архитектуры - mail@depgrad48.ru. Обязательные условия - коллективное обращение с подписями жителей и предложение вариантов участка.