Во вторник 7 улиц Липецка останутся без холодной воды

В некоторых районах Липецка отключат холодную воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник, 26 октября, в Липецке снова не будет холодной воды. По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", компании необходимо провести ремонтные работы на сетях. Бригады будут устранять утечки.

Из-за этого с 10 утра до 8 часов вечера без воды останутся жители улиц Задорожная, 24; Терешковой, 4/2, 6/2, 10/1, 10/2, 10/3.

На этот же период времени холодную воду отключат в районе Сырского Рудника по адресам: улицы Ангарская, 1/1, 1а, 1б, 1в, 3а; Базарная, 1а, 1б, т1в, 3а, 3а ст. 1, 9, 7в; Почтовая, переулок Сырский.

Также краны пересохнут в частном секторе по улице Буденного.

Более подробную информацию об отключениях липчане могут получить по телефонам 175 и 236-175.