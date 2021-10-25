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Общество25 октября 2021 18:57

В УМВД по Липецку новый начальник

Управление возглавил Дмитрий Гайдидей
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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Дмитрий Гайдидей возглавил УМВД России по Липецку

Дмитрий Гайдидей возглавил УМВД России по Липецку

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В УМВД Липецка новый начальник. Управление возглавил Дмитрий Гайдидей. К исполнению обязанностей он приступил еще в минувшую пятницу, 22 октября.

Полковник полиции родился в 1978 году в городе Камызяк Астраханской области. В 1997 году окончил Астраханскую специальную среднюю школу милиции МВД РСФСР. Службу начал с уголовного розыска. Затем занимал различные должности в милиции, а после в полиции. В 2019 году возглавлял отдел полиции №3 в Астрахани. А в 2020 году его назначили заместителем начальника УМВД России по Астрахани.

В июле этого года Дмитрий Гайдидей занял должность замначальника липецкого УМВД, после чего поднялся на ступень выше.