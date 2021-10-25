Садоводческие маршруты в Липецке перестанут работать 1 ноября

Со вторника, 26 октября, садоводческие автобусы в Липецке будут ходить еще реже. Причина тому - сокращение пассажиропотока. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, автобусы №42 будут отправляться от площади Мира в 07.00, 08.20, 09.40, 11.53, 13.13, 14.33, 16.46 и 18.06. От садов "Металлург-3" - в. 07.40, 09.00, 10.20, 12.33, 13.53, 15.13, 17.26 и 18.42.

В выходные транспорт стартует с площади Мира в 07.10, 8.23, 9.40, 11.43, 12.58, 14.10, 15.23 и 17.51. С садов - 07.43, 08.56, 10.13, 12.16, 13.30, 14.43, 15.56 и 18.24.

Маршрут №43 будет работать так: отправляться от "Автостанции "Сокол" в 06.30, 08.00, 09.20, 11.30, 12.40, 13.45, 15.35, 16.40 и 17.40, от садов "Цементник" в 08.35, 12.05, 14.20 и 17.15 а от садов "Металлург-4" в 06.55, 09.45, 13.05, 16.00 и 18.05. Такое же расписание в выходные.

Автобусы №64 ежедневно будут ездить по схеме: от "Автостанции "Сокол" в 07.45, 09.02, 10.19, 12.31, 13.48, 16.00, 17.17 и 18.34, а от садов "Ромашка" в 8.33, 09.50, 11.07, 13.19, 14.36, 16.48, 18.05 и 19.22.

С 1 ноября перестанут работать маршруты №14, 15, 16, 23, 41, 42, 43, 48, 60, 63, 64, 68 и 77. Более подробную информацию о расписании движения автобусов можно уточнить в центральной диспетчерской по телефону 31-00-82.