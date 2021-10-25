В ночь на вторник в Липецке заморозки, а днем до +10 градусов

Во вторник, 26 октября, в Липецкой области ожидается небольшая облачность. По данным Росгидрометцентра, без осадков. Ночью от 2 до 7 градусов мороза.

В светлое время суток в регионе воздух прогреется до 10 градусов тепла. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 755 мм рт.ст.

В среду, 27 октября, в Липецке будет чуть теплее. Ночью около 0 градусов. Днем столбик термометра поднимется до отметки +9 градусов. Синоптики обещают солнечную погоду. Ветер юго-западный 8-12 м/с. Атмосферное давление понизится и составит 753 мм рт.ст.

Световой день все короче - 9 часов 53 минуты. Солнце всходит в 7.08. А заходит за горизонт в 17.01.