В Липецке камера сняла разбившего машину укуренного вора

В Липецке камера уличного наблюдения сняла кражу из автомобиля. Инцидент произошел в ночь с 25 на 26 октября в районе Опытной станции, где орудовал не вполне адекватный вор. Очевидцы выложили видео в сеть с просьбой предоставить информацию о данном гражданине.

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На записи видно, как неуверенно стоящий на ногах мужчина с сигаретой в зубах поднимает с пола кирпич. Вредитель несколько раз прицеливается, неловкими движениями выбивает переднее пассажирское стекло автомобиля и прячет кирпич под машину. Далее он зачем-то тушит руками окурок и кладет нечто недокуренное в карман.

– Прошу помощи, у кого есть какая либо информация, может знаком кому, либо кто видел, – пишет автор ролика. – Разбил стекла, сломал ручки, вытащил магнитолы.