В Липецке усилили коронавирусный контроль за пассажирами автобусов

Ситуация по коронавирусу в Липецкой области остается тяжелая, в связи с чем не ослабляется и контроль за мерами безопасности. Особо тщательно проверяют общественный транспорт.

Как сообщает пресс-служба областного управления дорог и транспорта, контролеры ежедневно проверяют соблюдение масочного режима. На этой неделе уже проверили 156 автобусов и составили на нарушителей два протокола.

В ведомстве отметили, что пассажирам, у которых нет с собой маски, выдают средства защиты. С учетом ситуации по COVID-19 и грядущим сезоном ОРВИ липчан настоятельно просят не пренебрегать мерами безопасности.