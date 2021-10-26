Этим вечером липецкий "Металлург" сыграет с ЦСКА

В этот вторник, 26 октября, липецкий "Металлург" сыграет с ЦСКА. Спустя 11 лет в Липецк приедет команда уровня Премьер Лиги. Последний раз это было в 2010 году. Тогда "сталевары" уступил московскому Спартаку со счетом 0-1.

"Армейцы" выйдут на поле стадиона "Металлург" без нескольких своих лидеров, таких как Акинфеев, Фернандес, Заболотный, Дивеев. Зато болельщики увидят игру Дзагоева, Ахметова, Мухина, Чалова и Эджуке.

Матч стартует в 17.00. Допустимая вместимость составляет 2 000 болельщиков. Напомним, что из-за коронавируса вход на стадион только по QR-коду, либо справке о перенесенном заболевании. При наличии, можно предоставить медицинский отвод.