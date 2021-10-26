В Липецке вечером сгорел «ВАЗ-2112»

Автопожар произошел минувшим вечером, 25 октября, на улице Циолковского в Липецке. Там в районе дома 4/3 загорелся припаркованный «ВАЗ-2112». На место происшествия выезжали два отделения пожарных. Возгорание оперативно ликвидировали, но отечественная легковушка выгорела почти до основания кузова.

ВАЗ сгорел из-за неосторожного обращения с огнем Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, в машине сгорел моторный отсек, передняя часть и салон. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Люди не пострадали.

По той же причине произошел крупный пожар на территории бесхозного строения в районе Трубного. Там загорелся мусор на площади 200 м2. С огнем боролись три отделения пожарной охраны и служба пожаротушения. Огонь полностью уничтожил здание. К счастью, обошлось без пострадавших.

Пожар в заброшенном здании Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Всего за минувший сутки, 25 октября, на территории Липецкой области зарегистрировали 4 пожара, по другим поводам сотрудники МЧС выезжали 24 раза.