В среду в Липецке отключат отопление и холодную воду

В некоторых районах Липецка отключат тепло и холодную воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду, 27 октября, в некоторых районах Липецка отключат отопление и холодную воду. Так, с 10 утра до 3 часов дня без тепла останутся жители улицы Ушинского, 17, 24, 26, 30.

С 10 утра до 8 часов вечера холодной коды не будет в частном секторе: улицы Рылеева, Макаренко, Пестеля, Загородная, Арсеньева, Литейная, Стасова, Бородинская, Карбышева, Мешкова, Лавочкина, Пожарского, переулок Франко, Челюскинцев.

С 9 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по улицам Тельмана, 88; Гагарина, 28, 30, 26; Вавилова, 2, 4, 12, 21; Шевченко, 1, 4, 5, 7, 14, 20, 22, 24; Новокарьерная, 18, 21, 58; Урицкого, 63; 4-ая Пятилетка, 1.

На этот же период времени воду отключат в частном секторе по адресам: улицы Гранитная, Железнодорожная, Кротевича, Урицкого, Новокарьерная, Шевченко, Вавилова, Тельмана, Щорса, Чайковского, 4-ая Пятилетка, проезд Шишкина, Лузана.

Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", воду подвезут по заявкам жителей. Более подробную информацию можно получить по телефонам 175 и 236-175.