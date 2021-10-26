В приют забрали собаку, которая искусала троих липчан

В этот вторник, 26 октября, в частном секторе Липецка на улице Карьерная произошло несчастье. В 2 часа ночи спасателям позвонила женщина и сообщила, что домашняя собака сорвалась с цепи и покусала свою хозяйку и двух ее родственников. К месту ЧП выехали полицейские, медики, а также специализированная организация по отлову безнадзорных животных.

Собаку медикаментозно нейтрализовали. Она оказалась обычной дворнягой, а не овчаркой, как утверждали пострадавшие. Животное поместили на карантин в приют для животных. Женщину и двух мужчин, отвезли в больницу.

Напомним, в случае происшествия липчане могут позвонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, как с мобильных так и со стационарных телефонов.