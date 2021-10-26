Бюджет Липецка увеличился на 43 млн рублей

На очередной 15 сессии депутаты Липецкого горсовета внесли очередные поправки в Бюджет города на 2021 год. Липецкая казна по доходам пополнилась на 43,2 млн рублей. По расходам - на 38,4 млн рублей. Дефицит уменьшился на 4,8 млн рублей.

По данным пресс-службы горсовета, бюджет города увеличился на 32,4 млн рублей за счет безвозмездных поступлений. А за счет налоговых и неналоговых доходов - 10,8 млн рублей. На эти деньги модернизируют контейнерные площадки - 4,8 млн рублей, оплатят штрафы - 1,4 млн рублей, а также коммунальные услуги в образовательных учреждениях - 5,7 млн рублей.

Еще 6,9 млн направят на исполнение судебных решений, чтобы купить жилье инвалидам. На зарплату работников культуры по дорожной карте уйдет 3,9 млн рублей. Также нужно увеличить резервный фонд мэрии Липецка на 6 млн рублей. Оттуда перевозчикам компенсировали затраты, которые возникли из-за сбоя в системе платежей. 2,5 млн рублей пойдут на обслуживание персонала и оплату коммуналки здания №55 по улице Первомайская.

За 1 млн рублей отремонтируют пожарные сигнализации, а также обновят спортивное оборудование в спортшколах. На строительство стадиона в 32-33 микрорайонах нужно еще 12 млн рублей.

Парламентарии утвердили Бюджет Липецка в двух чтениях. По доходам городская казна составит 14,7 млрд рублей, по расходам - 15,3 млрд рублей. Дефицит - 602 млн рублей.