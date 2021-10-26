В среду в Липецке до +12 градусов и без осадков

В среду, 27 октября, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, без осадков. Ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

Днем воздух в регионе прогреется до 12 градусов со знаком плюс. Ветер усилится до 8-13 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 756 мм рт.ст.

В четверг, 28 октября, в Липецк придут дожди. Обильные осадки, по прогнозам синоптиков, ожидаются во второй половине дня. Ночью станет немного теплее - до 5 градусов выше ноля. В светлое время суток столбик термометра покажет +9 градусов. Ветер переменных направлений 9-11 м/с. Атмосферное давление будет падать, а затем немного пойдет вверх и составит 750 мм рт.ст.