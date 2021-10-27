Под Липецком столкнулись грузовики: один из водителей в больнице

В минувший вторник, 26 октября, в Липецке сбили пешехода. В 6 часов утра на улице Московская "Черри" наехал на 54-летнего мужчину. ДТП случилось на регулируемом пешеходном переходе. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, пострадавший получил травму. Медики оказали ему помощь и отпустили.

В тот же день в Грязях на улице Хлебозаводская 31-летний водитель ВАЗ-2106 не справился с управлением и съехал с дороги. Его с травмами доставили в больницу, а затем отпустили долечиваться домой. Предварительная причина аварии - несоответствие скорости конкретным условиям движения.

На трассе Хлевное-Липецк Липецкого района столкнулись грузовики "Фусо" и "Вольво". С травмами госпитализировали 50-летнего водителя первого большегруза. Предварительно, один из участников ДТП нарушил правила расположения на проезжей части.