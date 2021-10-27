В доме под Липецком нашли почти 8 кг марихуаны

Полицейские нашли наркотики у жителя Липецкой области. Стражи порядка обнаружили почти 8 кг высушенной марихуаны в доме Елецкого района. 44-летний мужчина признался, что собирал дикорастущие растения, а затем высушивал, чтобы употреблять. Кстати, его ранее уже судили за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в отношении гражданина возбудили уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере". Максимальное наказание - до 10 лет лишения свободы.

С ельчанина взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.