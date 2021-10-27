Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области на 27 октября 2021 года: 380 новых случаев

По состоянию на эту среду, 27 октября, в Липецкой области зарегистрировали 61 072 случаев заболевания коронавирусом. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 380 человек. Напомним, накануне эта цифра была меньше - 368 новых случаев за сутки. Как и ранее, по числу зараженных лидирует Липецк.

Напомним, что в регионе ввели систему QR-кодов. Его нужно предъявить, чтобы посетить ТЦ и ТРЦ, непродовольственные магазины, заведения общепита, спортивные и фитнес-центры, бани, бассейны, салоны красоты, учреждения культуры и кинотеатры. Также липчане могут предоставить справку о перенесенном заболевании или медотвод.

В минувший вторник, 26 октября, к этому списку добавились гостиницы, базы отдыха, санатории и тп. Чтобы заселиться, нужно предъявить указанные выше документы, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не позже, чем за 72 часа.

Отметим, что без QR-кода можно пройти в специализированные магазины детских товаров, а также в ТЦ и ТРЦ, в которых не менее 80% площади занимает магазин с продуктами. В гипермаркеты в ТЦ и ТРЦ, если к ним организовали проход. Также свободно пустят в пункт вакцинации, работающий в ТЦ. В кафе и ресторанах можно сделать заказ на вынос.