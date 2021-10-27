Липецкие организации оштрафовали на полмиллиона рублей за опасную молочку

В Липецкой области забраковали опасную молочку Фото: Юлия КЛЮЕВА

За 9 месяцев в Липецкой области 86 раз проверили организации, которые производят и реализуют молочную продукцию. По данным пресс-службы регионального Роспотребнадзора, за это время специалисты отобрали 2 279 проб молочки. И 38 из них не соответствовали требованиям Технического регламента Таможенного союза.

По микробиологическим показателям исследовали 1 584 пробы молока и молочных продуктов. Из них 13 проб не соответствовали требованиям. Еще 25 проб из 596 не прошли по физико-химическим показателям, в том числе 8 - по фальсификации. По санитарно-химическим показателям прошли проверку все 99 проб. Также выявили нарушения правил продажи молочки.

Специалисты забраковали 13 партий молочных продуктов - всего 78 кг. Молочку изъяли из-за истечения сроков годности, нарушения условий хранения, а также по причине фальсификации.

В отношении виновных вынесли 54 постановления. Им выписали административных штрафов на общую сумму 545 тыс. рублей. Также Роспотребнадзор предписал организациям устранить выявленные нарушения.