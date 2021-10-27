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Происшествия27 октября 2021 15:31

Под Липецком спасатели вытащили застрявшую в темном лесу на машине девушку

Женщина с ребенком застряли в лесу в километре от трассы
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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Спасатели вытащили застрявшую на машине в лесу девушку

Спасатели вытащили застрявшую на машине в лесу девушку

Фото: УГПСС Липецкой области

Под Липецком спасатели вызволили из беды девушку с ребенком. Инцидент произошел минувшим вечером, 26 октября. Сообщение на пульт отдельного пожарно-спасательного поста № 21 села Частная Дубрава Липецкого района поступило в 17.21.

Девушка сообщила, что заехала в лес неподалеку от трассы Орел – Тамбов и увязла в грязи. На помощь выдвинулись спасатели. Автомобиль нашли в 1.3 километрах от трассы, в машине также находился ребенок-инвалид.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГПСС, спасатели вытащили машину с помощью троса, убедились, что никто не нуждается в медицинской помощь и сопроводили людей до трассы.