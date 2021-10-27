Подготовка к зиме в зоопарке Липецка: животным дают больше корма и переводят в теплые вольеры

В зоопарке Липецка готовятся к зимнему сезону. Теплолюбивых животных перевели во внутренние вольеры. Так, в отапливаемых помещениях обитают сурикаты, обезьяны, оливковые агути и попугайчики. Ягуаров Чипа и Эстреллу, львов Кальяна и Киру, а также белую тигрицу Бритни ждет павильон "Зимний сад".

Остальные тигры перезимуют на улице, так как хорошо переносят низкие температуры. А во время непогоды они смогут спрятаться в утепленных домиках. Кстати, в холодное время года тигры получают на 2 кг мяса больше, чем летом. А леопарду по кличке Кейт прибавят 0,5 кг мяса. Он также останется в уличном вольере.

На зимний сон уложили сурков Мальчика и Девочку. Их перевели в вольер на пушном ряду. Деревянный домик засыпали соломой и утеплили, чтобы байбаки проспали до весны. За лето они хорошо набрали вес, так что теперь ничто не потревожит их сон.

К зимней спячке готовятся бурые медведи Маша и Миша. Их рацион изменился еще в августе. Животные едят больше хлеба, картофеля, рыбы и овсянки. Сон медведей менее глубокий, чем у сурков. Они должны быть сытыми, чтобы не просыпаться в холодный период.

С понижением температуры еноты и енотовидные собаки стали более медлительными. Фламинго можно увидеть днем на пруду. Ночуют птицы во фламингятнике.