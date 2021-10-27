В Липецкой области откроют 13 пунктов выдачи сертификатов о вакцинации от COVID-19

В Липецкой области откроют дополнительные пункты выдачи сертификатов о вакцинации от коронавируса. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, всего их будет 13: в Грязях и Ельце - по 1, в Липецке - 11. Они заработают в торговых центрах.

Такое решение приняли из-за больших очередей в МФЦ и возросшей нагрузки на работников. В новых точках обслуживать липчан будут также сотрудники МФЦ. Также к работе планируют привлечь волонтеров. Они помогут зарегистрироваться на портале госуслуг и распечатают сертификат.

Так, в Липецке дополнительные пункты откроют в торговых центрах: Ривьера, Москва, Армада, LСИТИ, Европа на Советской и на Стаханова, Октябрьский, Ноябрьский, Липецк, Радуга, Малибу. В Ельце задействуют ТЦ "Ваш Дом", а в Грязях - ТРЦ "Айсберг". Дополнительные пункты выдачи сертификатов о прохождении вакцинации заработают в ближайшие дни.